Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağı onandı

Fransa’da danıştay baroların avukatlara getirdiği başörtüsü yasağını onadı.

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Danıştay, Ulusal Barolar Birliği’nin avukatlara başörtüsü dahil farklı simgeleri yasaklayan önergeyi kabul etmesine yapılan itirazı değerlendirdi. Kararda, avukatlık mesleğini düzenleyen yasanın 3’üncü maddesinin tek tip kıyafet giymeyi zorunlu kılarak bu mesleği icra edenlerin ayırt edici simgeler takmasını engellediği belirtildi.

Tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten yüksek mahkeme, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yaradığına ve bunun ‘adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna’ kanaat getirdi.

Fransa Ulusal Barolar Birliği, Eylül 2023’te avukatlar için başörtüsünü de kapsayan farklı simgeleri yasaklayan bir önerge kabul etmişti.

Önerge, avukatların cübbeleri dışında ‘ayırt edici simge takmasını’ yasaklamayı kapsıyordu.

Fransa Avukatlar Sendikası, yasağın avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle birliğin bu kararının askıya alınması talebiyle danıştaya başvurmuştu.