Fransa, ülkeyi enerji maliyeti artışlarından korumak için 45 milyar avro harcayacak

Fotoğraf: Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire (Reuters/Gonzalo Fuentes)

Fransız hükümeti, enflasyonu düşürmeye odaklanan bir bütçeyle haneleri ve işletmeleri enerji fiyatlarındaki aşırı yükselmelere karşı korumak için 45 milyar avro harcamayı planlıyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışın ocak ayından itibaren yüzde 15 ile sınırlandırılacağını söyledi. ‘Bouclier tarifesi’ (tarife kalkanı) olarak bilinen uygulamada, gaz ve elektrik fiyat artışları şu anda yıl sonuna kadar yüzde 4 ile sınırlandırıldı.

Hükümetin bir numaralı önceliği enflasyonla mücadele

Pazartesi günü 2023 bütçe tasarısının kilit unsurlarını özetleyen Le Maire, hükümetin bir numaralı önceliğinin, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı nedeniyle içinde bulunduğumuz benzeri görülmemiş bu belirsizlik döneminde enflasyonla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Le Maire, özellikle “uluslararası rekabete maruz kalan” enerji fiyatlarıyla tehdit edilen Fransız şirketlerine yardım etmek için 3 milyar avro ayrılacağını söyledi.

Fransız bakan Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, “Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri için en önemli ve en acil zorluk enflasyon baskısını azaltmaktır” dedi, ‘Vergileri artırmak istemediklerini, haneleri korumak istediklerini’ söyledi.

Fransa devleti, ülkenin en büyük elektrik tedarikçisi olan EDF’nin çoğunluk hissedarı ve bu sıralar şirketin kontrolünü tamamen ele geçirmeye hazırlanıyor. Ayrıca Engie’deki (eski adıyla Gaz de France) hisselerin çoğunluğu da devlete ait.

10 bin kamu görevlisi işe alınacak, 6 bin mülteciye ev finansmanı verilecek

Le Maire ayrıca öğretmenler için ücret artışlarının yanı sıra 2 bin yeni öğretmen dahil 10 bin yeni kamu görevlisinin işe alımıyla birlikte mülteciler ve sığınmacılar için 6 bin evin finansmanını duyurdu.

Öte yandan, Almanya hükümeti de bu ayın başında 65 milyar avroluk bir enflasyonla mücadele paketi hazırladığını açıklamış ve ardından enerji şirketlerini devletleştirme politikasına geçiş yapmıştı.