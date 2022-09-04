Almanya’dan enflasyona karşı 65 milyar avroluk yardım paketi

Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası vatandaşları ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65 milyar avroluk üçüncü yardım paketi hazırladı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken ve Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Omid Nouripour’la düzenlediği ortak basın toplantısında hükümetin enerji krizine ve fiyat artışlarına karşı alacağı önlemleri açıkladı.

Alman halkının yüksek enerji fiyatlarından, artan yaşam maliyetlerden ve geleceklerinden endişe duyduğunun bilincinde olduğunu belirten Scholz, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor” dedi. Scholz, hükümetinin de bu konularda kaygılı olduğunu vurgulayarak bu zor duruma Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğunu söyledi.

Scholz, “Savaşın sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Tüm Avrupa ve tüm dünya sonuçları hissedecek” dedi.

‘Rusya gaz sözleşmelerini ihlal ediyor’

Scholz, Rusya’nın gaz tedarikiyle ilgili sözleşmelerini ihlal ettiğini söyledi. Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle Kuzey Akım boru hattındaki gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Scholz, Alman hükümetinin bu duruma önceden hazırlandığını belirterek bu dönemi atlatmak için gaz depolarını doldurmaya devam ettiklerini, kömür santrallerini çalıştırdıklarını ve LNG terminalleri kurmayı hızlandırdıklarını söyledi.

On ayda üçüncü yardım paketi

Açıklamada, ‘yüksek enerji fiyatlarının hızla artan yükü nedeniyle hane halkı ve şirketler için zamanında ve orantılı bir rahatlama gerekli’ denilerek paketin toplam değerinin 65 milyar avronun üzerinde olduğu belirtildi.

Paketin, Alman hükümetinin yükselen enerji fiyatlarına karşı son on ayda hazırladığı üçüncü paket olması dikkati çekti.

Önceki paketlerinin her birinin değeri 30 milyar avronun üzerindeydi. Bu paketlerle, geçici bir süre için akaryakıt vergileri belli bir miktar kaldırılarak artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus olmak üzere 300 avro ödeme yapılmıştı. Toplu taşımanın teşvik edilmesi için haziran-eylül döneminde aylık dokuz avroya tren, otobüs ve metroda geçerli sınırsız toplu taşıma bileti sunulmuştu.

Üçüncü paketteyse artan enerji faturalarının karşılanmasına yardımcı olmak için emeklilere tek seferlik 300 avroluk, öğrencilere de 200 avro bir ödeme bulunuyor. Pakette, ülke çapında haziran-eylül döneminde uygulanan dokuz avroluk aylık biletin halefi olacak yeni bir toplu taşıma bileti getirilmesi öngörülüyor.

Pakette, çocuk yardımının birinci ve ikinci çocuk için ayda 18 avro artırılması, temel tüketim için elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve şirketlere yönelik mevcut destek programlarının 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılması planlanıyor.