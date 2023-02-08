Fransa parlamentosunda Türkiye ve Suriye için bir dakikalık saygı duruşu

Fransa parlamentosunda, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa parlamentosunda saygı duruşu. (BFMTV)

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 10:54 itibariyle 6 bin 957.

Türkiye’ye birçok ülkeden destek mesajları gelirken, arama kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Fransa parlamentosunun bugünkü oturumunda Türkiye ve Suriye’de depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.