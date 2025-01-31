Fransa, dolandırıcılığı önlemek için rızası olmayan müşterilerin aranmasını yasakladı

Fransa parlamentosu, şirketlerin açık rıza olmaksızın satış için müşterileri aramasını yasakladı.

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Tüketici grubu UFC-Que Choisir tarafından yapılan araştırmaya göre Fransız tüketicilerin yüzde 97’si şirketlerin satış yapmak için aramasından rahatsız.

Şirketler, satış amacıyla iletişime geçmek için müşterilerin açık rızasını almak zorunda olacak.

Euronews‘ün aktardığına göre kanun teklifinin Senato tarafından onaylanması bekleniyor. Kanuna yoğun destek verilmesine karşın bazı kişiler düzenlemenin dolandırıcılığı azaltacağını düşünmüyor.

Fransa 2016’da bireylerin telefon numaralarını kaydederek tele-pazarlama aramalarını engelleyen ücretsiz bir hizmet kuruldu. Ancak şirketler uygulama kurallarına uymadığı için düzenleme çok fazla etkili olamadı.

Enerji sektörü gibi belirli sektörlerden gelen soğuk aramalar da son yıllarda yasaklandı.

Ülkede telefonla pazarlama pazartesiden cumaya kadar 10.00 ila 13.00 ve öğleden sonraysa 14.00 ila 20.00 yapılabiliyor.

Fransız çevrimiçi dolandırıcılık araştırmacısı Centho, şöyle konuştu:

“Sorun (dolandırıcılığı azaltmak için) soğuk aramayı yasaklamak değil, daha ziyade çağrı merkezlerinin bilgilerimize nasıl sahip olduğunu ve neden bu düzeyde kullandıklarını bilmek.

Arayacakları kişiler hakkında bilgi sahibi olmadan bizimle iletişime geçemezler. Bu yüzden kendime sorduğum soru şu: Ne değişecek? Somut olarak, çağrı merkezleri bir gecede insanları aramayı bırakacak mı?

Hayır, bunu engelleyecek bir yasa değil.”

Uzmanlar, tüm aramalara karşı dikkatli olmayı, telefonda asla banka bilgilerini ya da PIN kodunu paylaşmamayı öneriyor. Ayrıca aranan kişiler borcu olduğu ya da hızlı hareket etmesi gerektiğine ilişkin baskı taktiklerine karşı bilinçli olmalı.