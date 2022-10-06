Mersin’deki çağrı merkezi üzerinden Almanları dolandıran 12 zanlı tutuklandı

Mersin’de kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla Almanya’yı arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırma suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

1 Ekim’de Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Antalya’da düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri ev hapsi, 10’u adli kontrolle, sekizi de savcılıkça serbest bırakılırken 12’si tutuklandı.

500 milyon lira değerindeki taşınmaza el konuldu

Operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramada, 500 bin lira, 800 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 11 kol saati, 21 dizüstü bilgisayar, 47 cep telefonu, iki ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 51 fişek bulundu.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirle sahip olunduğu belirlenen 500 milyon liralık 100 arsa, işyeri ve konut tapusu ve 26 araca el konuldu.