Fransa Adalet bakanı, çocukları protestolarda olan ebeveynleri tehdit etti

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altındaki çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve iki yıl hapis ila 30 bin avroya kadar varan para cezasıyla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

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Bir polis memuru, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael M.’nin ölümünün ardından Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocularla polisler karşı karşıya gelirken, polis karşıtı slogan atarak adalet isteyen protestoculara emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor.

İçişleri bakanlığının verilerine göre şu ana kadar ortalama yaşı 17 olan 1500’den fazla kişi gözaltına alındı. 45 bin polis müdahale için görevlendirildi ve Nael M.’yi öldüren polis tutuklandı.

‘Hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın‘

Dupond-Moretti, Fransa’daki protestolara ilişkin ülke basınına konuştu: “(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, iki yıl hapis ila 30 bin avro para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.”

Dupond-Moretti, protestocuların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini söyledi:

“Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat’e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor.”

Dupond-Moretti, ‘ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu’nu savundu.