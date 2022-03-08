Fotoğraflarla 20’nci Feminist Gece Yürüyüşü

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’nin birçok ilinde 20’nci Feminist Gece Yürüyüşü’nde toplandı.
Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar başta İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde olmak üzere birçok ilde ‘gece yürüyüşü’ ismi altında toplanıp yürüyor.
Bu yıl İstanbul Valiliği, Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu. Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal caddesi giriş-çıkışıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı da saat 13:00’dan itibaren hizmete kapatıldı. Toplanan kadınların Sıraselviler Caddesi’ne yürüyüşü engellenmeye çalışıldı.
Polisin, Sıraselviler Caddesi’ne barikat kurması üzerine kadınlar ‘dağılarak’ Beyoğlu’nu miting alanına çevirdi.
Reuters ve Mor Dayanışma objektifiyle 20’nci Feminist Gece Yürüyüşü…