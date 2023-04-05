Forbes, Türkiye’nin en zenginlerini açıkladı: Zirve değişti

ABD merkezli Forbes dergisinin bu yıl 37’nci kez yayımladığı ‘Milyarderler Listesi’nde Türkiye’den 26 isim yer aldı.

Senelerdir zirvede yer alan Murat Ülker (sağda) birinciliği İbrahim Erdemoğlu’na kaptırdı. Fotoğraflar: AA

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497’nci en zengin insanı oldu. Erdemoğlu’nu Türkiye’nin en zengini yapansa, Borsa İstanbul’da en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester’in hisselerindeki değer artış oldu. Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.

Yıllardır zirvede olan Murat Ülker’se ikinci sıraya geriledi. Ancak Ülker’in serveti geçen seneye göre yükselerek 5 milyar dolar oldu.

Üçüncü sırada da 4,7 milyar dolarlık servetiyle SASA’nın hissedarlarından Ali Erdemoğlu yer aldı. Böylelikle SASA hissedarı Erdemoğlu kardeşlerin toplam serveti 10 milyar doları aştı.

Listede yer alan Türk zenginler şöyle: