Forbes Türkiye 'Girişim 50' araştırması: Toplam değerleri 4 milyar dolar

Forbes Türkiye, ‘Girişim 50’ araştırmasındaki şirketlerin toplam değerlemesi 4 milyar dolar (143 milyar 434 milyon lira) ve aldıkları toplam yatırımsa 788 milyon dolar (yaklaşık 27 milyar 898 milyon dolar) oldu.

Fotoğraf: Forbes Türkiye

Türkiye’de yayın hayatına haziranda başlayan Forbes Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini araştıran ‘Girişim 50 Endeksi’ geleceğin unicorn adaylarıyla en çok değer kazanacak şirketlerini belirlemeyi hedefliyor.

İlki 2019’da açıklanan ‘Girişim 50’ araştırmasında girişimler finansal performansları, büyüme oranları ve aldıkları toplam yatırım gibi kriterlere göre bir endekslerle değerlendiriliyor.

Listede yer alan ilk 10 şirket şöyle:

Colendi DgPays Midas Sipay Param Arf Picus Security EasyCep Züber Grand Games

‘Türkiye’de girişimcilik ekosistemi hızlı toparlanma yaşadı’

Deprem ve seçimlerin gölgesinde geçen zorlu 2023 sonrası Türk girişimcilik ekosistemi 2024’te fintech ve mobil oyun sektörlerinin öncülüğünde hızlı bir toparlanma yaşadı.

Startup Watch verilerine göre 2023’te Covid-19 pandemisi öncesine kıyasla 12 kat büyüme görülürken toplamda 1,1 milyar dolarlık (yaklaşık 39 milyar 442 milyon) yatırım yapıldı.

İşlem sayısı yüzde 31 artarak 469’a ulaşırken 2024 halka arzlar, satın almalar ve çıkışlar açısından ‘fırsatlar yılı’ oldu.

Forbes Girişim 50’nin zirvesi, yakın bir zamanda Türkiye’den çıkacak yeni unicornların ağırlıklı olarak fintek sektöründen olacağına işaret etti.

Araştırmada Türkiye’de ofisi bulunan ve kurulmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş ve yatırım almış girişimler değerlendirildi.