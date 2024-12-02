Forbes, Türkiye'nin en zenginlerini açıkladı: Zirve Ülker'in

ABD merkezli Forbes dergisi, 2024’ün en zenginlerini açıkladı. Türkiye’de Murat Ülker zirvede.

Soldan sağa: Murat Ülker, Cemil Kazancı, İpek Kıraç.

Dünyanın en zengini 233 milyar dolarla ‘Louis Vuitton’ markasının sahibi Bernard Arnault olurken Amerikalı milyarder Elon Musk 195 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’deyse zirve yine iş insanı Murat Ülker’in oldu.

Forbes‘in aktardığına göre dünyanın en zengin 10 insanı şöyle:

Bernard Arnault – Fransa Elon Musk – ABD Jeff Bezos – ABD Mark Zuckerberg – ABD Larry Ellison – ABD Warren Buffett – ABD Bill Gates – ABD Steve Ballmer – ABD Mukesh Ambani – Hindistan Larry Page – ABD

Listede Türkiye’den 27 isim yer aldı.

Büyütmek için tıklayın. Liste: Forbes

Türkiye’nin en zengin 10 ismi:

1-Murat Ülker: 5,1 milyar dolar

2-Şaban Cemil Kazancı: 3,5 milyar dolar

3-İpek Kıraç: 3,1 milyar dolar

4-Semahat Sevim Arsel: 3 milyar dolar

5-İbrahim Erdemoğlu: 2,8 milyar dolar

6-Erman Ilıcak: 2,7 milyar dolar

7-Mustafa Rahmi Koç: 2,7 milyar dolar

8-Ali Erdemoğlu: 2,5 milyar dolar

9-Ferit Faik Şahenk: 2,4 milyar dolar

10-Hamdi Ulukaya: 2,3 milyar dolar