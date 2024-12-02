Forbes, Türkiye'nin en zenginlerini açıkladı: Zirve Ülker'in

ABD merkezli Forbes dergisi, 2024’ün en zenginlerini açıkladı. Türkiye’de Murat Ülker zirvede.
Dünyanın en zengini 233 milyar dolarla ‘Louis Vuitton’ markasının sahibi Bernard Arnault olurken Amerikalı milyarder Elon Musk 195 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.
Türkiye’deyse zirve yine iş insanı Murat Ülker’in oldu.
Forbes‘in aktardığına göre dünyanın en zengin 10 insanı şöyle:
- Bernard Arnault – Fransa
- Elon Musk – ABD
- Jeff Bezos – ABD
- Mark Zuckerberg – ABD
- Larry Ellison – ABD
- Warren Buffett – ABD
- Bill Gates – ABD
- Steve Ballmer – ABD
- Mukesh Ambani – Hindistan
- Larry Page – ABD
Listede Türkiye’den 27 isim yer aldı.
Türkiye’nin en zengin 10 ismi:
1-Murat Ülker: 5,1 milyar dolar
2-Şaban Cemil Kazancı: 3,5 milyar dolar
3-İpek Kıraç: 3,1 milyar dolar
4-Semahat Sevim Arsel: 3 milyar dolar
5-İbrahim Erdemoğlu: 2,8 milyar dolar
6-Erman Ilıcak: 2,7 milyar dolar
7-Mustafa Rahmi Koç: 2,7 milyar dolar
8-Ali Erdemoğlu: 2,5 milyar dolar
9-Ferit Faik Şahenk: 2,4 milyar dolar
10-Hamdi Ulukaya: 2,3 milyar dolar