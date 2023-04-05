Forbes milyarderler listesi: 150 yeni isim katıldı

ABD merkezli Forbes dergisinin bu yıl 37’nci kez yayımladığı ‘Milyarderler Listesi’ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640’a düştü. Bu, üst üste ikinci azalış.

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Forbes’un 2021’de yayımladığı Milyarderler Listesi’nde yer alanların sayısı 2 bin 755’e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

Bu sene, ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi. Ancak herkes için kötü bir yıl değildi. Forbes, listesinde 150 yeni milyarder de yerini aldı.

Geçen yıl Twitter’ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1’inci sıradan 2’nci sıraya indi. Musk’un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.

Lüks eşya devi LVMH’nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.

Listenin tamamına bağlantıdan ulaşılabilir.

254 kişi artık milyarder değil

Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.

Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX’in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX’in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkati çekti.

ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin’i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.