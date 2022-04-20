Flash TV’nin ortağı, ‘Flash Haber’e itiraz etti

Flash TV’nin ortağı Mehmet Emin Göktuğ, ‘Flash Haber’ isimli kanala karşı hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.
Hükümetten gelen baskılar sonucu Mart 2019’da 28 yıllık yayın hayatını sonlandıran Flash TV yeniden yayına başlamıştı. Kanal, kayyım atanmasının ardından yayın hayatına son vermişti.
Göktuğ, Flash TV’nin internet sitesinde yer alan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilerek kanalın terk ettiği uydu frekansında Flash Haber isimli kanalın yayına geçtiği ifade edildi.
Göktuğ, bunun ‘marka hakkına tecavüz’ anlamına geldiğini belirterek markanın başkası tarafından kullanılamayacağını kaydetti.