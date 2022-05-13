Finansman paketi açıklanmadan konut fiyatları ‘tek tek’ tespit edilmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni konut finansman paketi öncesi konut fiyatlarını kayda geçirdiklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs’ta hem ev alacaklara hem de ev satan firmalara yönelik üç paket açıklamıştı. Paketin ardından ilan sitelerinde evlerin fiyatlarında büyük artış görülmüştü.

Nebati, ‘bazı fırsatçıların fahiş fiyat artışlarının yakından takip edildiğini’ ifade etmişti.

‘Tek tek tespit edildi’

İstanbul’da bugün düzenlenen Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda konuşan bakan, destek paketiyle hem konut arzını artırdıklarını hem de vatandaşların uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağladıklarını ifade etti.

Bakan, vatandaşın uygun finansmanla konut sahibi olmasına yönelik attıkları adımı astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara göz yummayacaklarını dile getirdi.

Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. Biz bu paketi açıklamadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Bununla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suiistimalde bulunarak, ‘Kısa günün karıdır’ diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz.”