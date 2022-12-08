Filmmor’da son hafta: Kadınların Sineması

20’nci Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 10-17 Aralık arasında gösterilecek 18 filmle sona eriyor.

Bu yıl 23 ülkeden 39 filmi izleyiciyle buluşturan festival, son haftaya 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Martine Priessner’in yönetmenliğini yaptığı ‘Bekçi’ filmiyle başlayacak. Son çalışmalarında Türkiye’den Almanya’ya göçe odaklanan belgesel film yapımcısı Martine Priessner Bekçi’de, Zaz köyünde hayvanlarıyla yalnız yaşayan, kilisesini korumaya yeminli Süryani rahibe Dayrayto’nun koskoca bir topluluğun acısını ve hafızasını tek başına sırtlanmasını anlatıyor.

Bekleyen Kadınlar

11 Aralık Pazar günü ise yine saat 20.00’de Merieme Addou’nun ‘Bekleyen Kadınlar’ filmi var. Fas, Fransa, Katar ortak yapımı filmde, kocaları evi terk etmiş yoksul kadınlar Ghita, Latifa ve Saadia’nın uzun ve karmaşık bir boşanma sürecinin yanı sıra kanunlardaki cinsiyet eşitsizliğiyle boğuşarak özgürlüklerini arayışı anlatılıyor.

Nosema

A’dan Z’ye Kadınların Sineması

12 Aralık Pazartesi film gösterimleri, saat 20.00’de Myleine Guiard-Schmid’in ‘Doğum Hikayeleri’ filmiyle başlayacak. Film, ninelerimizin ‘bir selli yağmurdur, gelir geçer’ dediği doğurma serüvenine dair ebelerin ve annelerin deneyimlerini aktarıyor. Ardından Etna Özbek’in, 2020’de kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan, bir süre sonra cansız bedeni bulunan Şimuni ve akıbeti hâlâ bilinmeyen Hürmüz Diril’in, son Keldani köylerinden birinde, defalarca baştan inşa ettikleri evlerinde çocuklarıyla geçirdikleri son haftayı anlatan ‘Nosema’ filmi var.

Akan Su Yosun Tutmaz

Art arda üç film gösterilecek

13 Aralık Salı 20:00’de art arda üç film gösterilecek. Letizia Zatti’nin ‘Akan Su Yosun Tutmaz’ filmi, eski sevgilinin evinde, anıların ışığında gezinen bir kadının gözünden mekânın hafızasını izliyor. Julieta Gasroc ve José (Putxa) Puchades Martínez’in ilk filmleri ‘Anima Animae Animam’, hayatlarını nesnelere adayan, onlara seslerini veren kuklacıların hikâyesini anlatıyor. Alba Just’ın kısa filmi ‘Antonia’ ise geleneksel bir koca ile rutininde uzayıp giden bir evliliği, çift ideolojisinin enkazı altında kalan bir kadının çıkış yolu aramasını konu alıyor.

Durgun Su

İsyan başlatan bir kızın hikayesi

4 Aralık Çarşamba 20.00-23.00 arasında dört film gösterime giriyor. ‘Durgun Su’, Coraline Zorea’nın ilk yönetmenlik denemesi. Film, çocuk işçi olarak çalışmaya başladığı balık çiftliğiyle dönmesi gereken okul arasında, yaşam koşulları ve patronun hilelerine karşı, kendine has bir isyan başlatan bir kızın hikâyesini perdeye yansıtıyor.

Anat Bartur’un ‘Nereye Kaçıyorsun?’ adlı kısa filmi, bir belgesel film setinde geçiyor. Hem belgeselin konusu ve ana karakteri olan fuhuş sektöründeki bir kadının yaşadıklarına, hem de onunla empati ilişkisi kuran asistan kadının gözünden film yapım sürecindeki iktidar ilişkilerine bakıyor.

Sigaralar

Rosario Pardo’nun ilk kısa filmi ‘Sigaralar’ ise kadınların görünmeyen bakım emeğini, Alzheimer hastası kayınvalide, bir gelin ve adı var kendi yok bir oğul üzerinden anlatıyor. Günün son filmi, Ángela Arregui’nun animasyon filmi ‘Ördekler’. Bir kadının ilk iş gününe odaklanan filmde, ofisin balkonuna bir yavru ördek gelir. Ofistekiler bu davetsiz konukla önce eğlenip sonra unuturken, Maria kendini ördeğe göstermemeye çalışır.

15 Aralık Perşembe 20.00-23.00 arasında gösterilecek üç filmden ilki ‘Müşkül’. Maider Oleaga’nın yönettiği film, yaşlı bir kadının istemediği bakıcı kadınla ilişkisindeki değişimi izlerken bakım emeğinin zorluğunu şiirsel bir dille aktarıyor.

Denizatı

Kürtaj kliniğinde sıra bekleyen bir kadının gözünden

Sarah Arnold’un filmi ‘Ticaret Politikası‘ kurumsal bir süpermarkette çalışan kadınların, daha çok kâr ve verimlilik derdindeki erkek şef ve ardındaki patronun baskıları sonucu yaşadıkları ciddi hak ihlallerini ele alıyor. Natalie Bruijns’un ilk kurmaca filmi ‘Denizatı’ ise kürtaj kliniğinde sıra bekleyen bir kadının gözünden hem kendisinin hem de diğer kadınların hayatlarına ve deneyimlerine dair yalın izlenimler sunuyor.

İplik

Festival, 16 Aralık Cuma günü saat 20.00’de María Salgado Gispert’in ‘Çılgın’ filmiyle devam ediyor. Film, lisede temizlikçi olarak çalışan bir kadının hayata ve öğrenmeye dair hevesine odaklanıyor. Ardından, Nuria Muñoz-Ortín ve Eva Libertad’ın, işitme engelli bir kadının çocuk sahibi olma ihtimalini sorguladığı ‘Sağır’ filmi var. Yönetmen koltuğuna Beatriz Abad’ın oturduğu ‘İplik’ ise hastanede yatan küçük bir kızın kâbuslarından kurtulmak için ninesine, onun yün ipliğine ve annesine sığınmasını konu alıyor.

Bekleyiş

Bekar anne olma cesareti

Festivalin son filmi Aslı Akdağ’ın yönettiği ‘Bekleyiş’, 17 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de gösterilecek. Film, muhafazakâr-modern çatışmasında bekar anne olma cesaretine ve mücadelesine dair otobiyografik, görsel bir günlük sunuyor.

Festival, 18 Aralık Pazar günü saat 20.00’de birçok kıtadan kadın filmleri festivallerine film toplayan kadınların buluşacağı forumla sona erecek.

Festivaldeki filmler www.filmmoronline.org’a kayıt ve rezervasyon yaptırarak Türkçe altyazı ile, forum ve söyleşiler simultane çeviri ile ücretsiz izlenebilir.