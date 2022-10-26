20’nci yıl: Filmmor Kadın Filmleri Festivali ‘mor perde’yi açıyor

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘Kadın dayanışması yaşatır’ sloganıyla 5 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında kendi deyimleriyle ‘mor perde’ açıyor.

Görsel: Filmmor

‘Kadınlar sinema yapıyor’ diyerek 2002’de başlayan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl ‘Kadınların Sineması’, ‘Damdaki Sinemacılar’, ‘Jin Zendegî Özgürlük’, ‘Kadın Cinayetleri Önlenebilir’, ‘Yersiz Yurtsuz’, ‘Parola: Barış’, ‘Feminist Bellek’ bölümlerinde 39 film gösterilecek.

Film ekipleriyle söyleşiler, buluşmaların yanı sıra Film Toplayan Kadınlar, Kadın Cinayetleri Önlenebilir, Yersiz Yurtsuz Sinemacılar, 120 Yıldır Bitmeyen Mücadele: Kadınların Siyasal Temsili forumları da gerçekleştirilecek.

Tüm film ve etkinlikler, festival sitesi filmmoronline.org‘a kayıt ve seanslara rezervasyon yaptırarak İngilizce-Türkçe altyazı-çeviri ile ücretsiz olarak izlenebilecek.