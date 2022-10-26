20’nci yıl: Filmmor Kadın Filmleri Festivali ‘mor perde’yi açıyor

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘Kadın dayanışması yaşatır’ sloganıyla 5 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında kendi deyimleriyle ‘mor perde’ açıyor.
‘Kadınlar sinema yapıyor’ diyerek 2002’de başlayan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl ‘Kadınların Sineması’, ‘Damdaki Sinemacılar’, ‘Jin Zendegî Özgürlük’, ‘Kadın Cinayetleri Önlenebilir’, ‘Yersiz Yurtsuz’, ‘Parola: Barış’, ‘Feminist Bellek’ bölümlerinde 39 film gösterilecek.
Film ekipleriyle söyleşiler, buluşmaların yanı sıra Film Toplayan Kadınlar, Kadın Cinayetleri Önlenebilir, Yersiz Yurtsuz Sinemacılar, 120 Yıldır Bitmeyen Mücadele: Kadınların Siyasal Temsili forumları da gerçekleştirilecek.
Tüm film ve etkinlikler, festival sitesi filmmoronline.org‘a kayıt ve seanslara rezervasyon yaptırarak İngilizce-Türkçe altyazı-çeviri ile ücretsiz olarak izlenebilecek.