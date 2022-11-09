Filmmor’da bu hafta kadın cinayetleri var

20. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 12 Kasım’da ‘Kadın Cinayetleri Önlenebilir’ bölümünde İtalya ve Türkiye’den iki belgesel filmi izleyiciyle buluşturuyor.

Nina Maria Paschalidou’nun ‘Cinskırım’ filmi festivalde

Festival kapsamında, 13 Kasım’da dünyada ve Türkiye’de kadın cinayetleriyle mücadele eden hareketler online forumda bir araya gelecek.

İtalya’da üç günde bir, Meksika’da her gün üç, Türkiye’de ise günde en az bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü günümüzde kadın cinayetlerine odaklanan Filmmor, 12 Kasım Cumartesi Türkiye ve İtalya’dan iki belgeseli, ‘Şiddetin Yüzü’ ve ‘Cinskırım‘ı izleyiciyle buluşturacak.

13 Kasım Pazar günü saat 20.00’de yapılacak ‘Kadın Cinayetleri Önlenebilir’ forumu, erkek cinayetiyle hayatını kaybeden kadınları çizimleriyle yaşatmaya çalışan Meksika’dan Hepimiz Burada Değiliz (No Estamos Todas), Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği 1 Temmuz 2021’den beri kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlara adanan U’Sandık (Unutmamak için Dijital Sandık), kadın cinayetlerindeki cezasızlıkla mücadele ederken kapatma davalarıyla karşılaşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, töre, namus ya da kıskançlıktan öte kadın cinayetlerinin adını koyan mücadele deneyimiyle KAMER, ‘öldürülen kadınları saymak’ durumunda kalan Feminist Nüfus Sayımı (Feminist Census), Arjantin’den başlayarak Latin Amerika’da isyan dalgasına dönüşen Bir Kadın Daha Eksilmeyeceğiz (Ni Una Menos) gibi farklı ülkelerde ‘cinskırım‘ (femicide) ile mücadele eden grupları, hareketleri ve deneyimleri bir araya getirecek.

Kimyasalla kadın katliamı

12 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de gazeteci, yazar, yönetmen Esra Açıkgöz’ün senaryosunu yazıp, Kenan Özer ile birlikte yönettiği ‘Şiddetin Yüzü’ filmi var. Avrupa Komisyonu Lorenzo Natali Gazetecilik Ödüllü, nefret suçlarını konu alan ‘Nefret‘ belgeselinin yönetmenlerinden Esra Açıkgöz’ün 2020 yapımı ‘Şiddetin Yüzü’ adlı belgesel filmi, kimyasal saldırılara maruz kalan üç kadının hikayesini konu alıyor. Erkeklerin kezzap ve asit gibi kimyasallarla saldırdığı üç kadın, yaşadıklarını, karşılaştıkları zorlukları ve taleplerini dile getiriyor.

Şiddetin Yüzü kimyasallarla erkek şiddetine maruz kalan üç kadını anlatıyor

Saat 20.00’de İtalyan gazeteci, belgesel yönetmeni, yapımcı Nina Maria Paschalidou’nun 2022 yapımı ‘Cinskırım / Fimicidio’ belgeseli izleyiciyle buluşacak. Televizyon kanalları için çektiği belgesel dizileri ile ödüller alan, bağımsız belgesel grubu Forest Troop’un kurucusu Paschalidou’nun, İtalya’daki kadın cinayetlerini konu alan filmi, katilleri, medya ve yasalardaki kadın düşmanı zihniyeti teşhir eden davalara odaklanıyor.

Filmler www.filmmoronline.org’a kayıt ve rezervasyon yaptırarak Türkçe altyazı ve söyleşi, forum ise simultane çeviri ile ücretsiz izlenebilecek.