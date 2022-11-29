Filmmor’da bu hafta: Kadınların oy hakkı mücadelesi

20’nci Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali beşinci haftasında ‘Feminist Bellek‘ bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Feminist Bellek bölümü bu yıl ‘Süfrajet Hareket’e yani ‘Kadınlar İçin Oy Hakkı Hareketi’ne ayrıldı.

İlahi Düzen filminden

120 yıldır süren hareket

Petra Volpe’nin yazıp yönettiği, İsviçre’de kadınların oy hakkı mücadelesinin ilham verici hikâyesinin anlatıldığı ‘İlahi Düzen’ filmi, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00’de gösterilecek.

İsviçre’nin bir kasabasında kocası ve iki çocuğuyla 1968 hareketliliğinden uzak, sakin bir yaşam süren Nora’nın yolu da oy hakkı için mücadele eden kadınlarla kesişir ve birlikte kendileri için kurulan ilahi düzeni alt üst ederler. İlahi Düzen, 1’inci Dalga Feminist Hareket olarak da anılan ‘Süfrajet Hareket’ ile 2’nci Dalga Feminist Hareket’in bir araya geldiği bir zamanın ve isyanın hikâyesi.

Sessiz Sinemada Süfrajetler filminden

Sessiz filmlerle süfrajetlerin izi

İlahi Düzen’in hemen ardından, saat 20:00’de, ABD yapımı ‘Sessiz Sinemada Süfrajetler‘ filmi gösterilecek. Kültür tarihçisi ve yönetmen Kay Sloan, Sessiz Sinemada Süfrajetler’de sessiz filmlerde Süfrajetlerin izini sürüyor. Az bilinen ve heyecan verici sahneleri bir araya getiren film, erken Amerikan sinemasında kadınların oy hakkının nasıl temsil edildiğini perdeye taşıyor.

Kadınların siyasal temsili ve Türkiye

4 Aralık Pazar günü saat 20:00’de ise ‘120 Yıldır Bitmeyen Mücadele: Kadınların Siyasal Temsili‘ forumunda, kadınların seçme hakkının yasal olarak hâlâ sınırlı olduğu ülkeler olması bir yana, dünyanın büyük bölümünde kadınların seçilme hakkı gibi siyasal haklarını eşit kullanamadığı koşullarda, Türkiye’de kadınların siyasal temsili tartışılacak.

Şule Aytaç’ın moderatörlüğünü yapacağı panele; Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Yeşim Arat, KA-DER’den Melda Onur, Kadın Koalisyonu’ndan Oya Aydın, kayyım atanan eski Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu ve eski Seyrek (İzmir) Belediye Başkanı Nurgül Uçar katılacak.

Festivaldeki filmler www.filmmoronline.org’a kayıt ve rezervasyon yaptırarak Türkçe altyazı ile, forum ve söyleşiler simultane çeviri ile ücretsiz izlenebilir.