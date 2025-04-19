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Yaramazlara biraz batar!

Filistin için Taksim'e yürümek isteyen CHP'lileri polis Tünel'de durdurdu

Filistin için Tünel’den Taksim’e yürümek isteyen CHP’liler polis barikatıyla Tünel’de durduruldu.

Fotoğraf: sendika_org / X

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin’e için saat 19.00’da Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.


Bugün Taksim ve eylem güzergahına metroyla ulaşım engellendi. Taksim ve Şişhane metro istasyonuyla Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

Polis, yürüyüş öncesi İstiklal Caddesi’nin kapandığı anonsunu yaptı. Tünel meydanında durdurulan CHP’liler Filistin’e destek veren ve hükümeti eleştiren sloganlar atıyor.

Ayrıca kortejden polise barikatları kaldırıp caddeyi açması yönünde sık sık çağrı yapılıyor.

Mikrofonla okunan çağrılardan biri şu şekilde: “Dikkat dikkat! Halk konuşuyor. Kolluk kuvvetlerine sesleniyoruz. Anayasal suç işliyorsunuz. Lütfen kanunsuz emirlere uymayın. Barikatları kaldırın.”

Sivil giyimli bir yetkiliyle konuşan Çelik “Soykırımı, tehciri protesto etmek amacıyla saldırısız, sakin bir yürüyüş düzenlemek istiyoruz. Sadece Gazze’yle ilgili sloganlarla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. 10 dakika 15 dakika içinde bu iş biter” dedi.

Çelik, yetkilinin izin alınması gerektiğini söylemesi üzerine “Anayasa’nın 34’üncü maddesi açıktır” diyerek valilikten izin almak gibi bir zorunluluğun olmadığını ve bildirimde bulunulduğunu belirtti. Çelik ayrıca yetkililere kanunsuz emrin uygulanması hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Güncellenecek…

Taksim, Şişhane metro istasyonu ve füniküler hattı CHP’nin Filistin yürüyüşü öncesi kapatılacak

CHP’liler yarın Filistin için Taksim’e yürüyecek

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