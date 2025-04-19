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Yaramazlara biraz batar!

Taksim, Şişhane metro istasyonu ve füniküler hattı CHP'nin Filistin yürüyüşü öncesi kapatılacak

Taksim, Şişhane metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı CHP’nin Filistin yürüyüşü öncesi kapatılacak.

Fotoğraf: AA

CHP bu akşam 19:00’da İstanbul’da İsrail saldırısıyla karşı karşıya bulunan Gazze için Tünel’den Taksim’e yürüyecek.


Yürüyüş öncesi Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının yanısıra Taksim-Kabataş füniküler hattı 15:00’te valilik kararıyla kapatılacak.

Metro İstanbul’un açıklaması şöyle:

“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız işletmeye kapatılacaktır.

Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”

CHP’liler yarın Filistin için Taksim’e yürüyecek

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