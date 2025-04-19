Taksim, Şişhane metro istasyonu ve füniküler hattı CHP'nin Filistin yürüyüşü öncesi kapatılacak

Taksim, Şişhane metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı CHP’nin Filistin yürüyüşü öncesi kapatılacak.
CHP bu akşam 19:00’da İstanbul’da İsrail saldırısıyla karşı karşıya bulunan Gazze için Tünel’den Taksim’e yürüyecek.
Yürüyüş öncesi Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının yanısıra Taksim-Kabataş füniküler hattı 15:00’te valilik kararıyla kapatılacak.
Metro İstanbul’un açıklaması şöyle:
“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız işletmeye kapatılacaktır.
Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 19, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
– M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile
– F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır.
Araçlarımız Taksim…