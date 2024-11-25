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Yaramazlara biraz batar!

Filipinler'de yangın: 2 bin aile evsiz kaldı

Filipinler’in başkenti Manila’da çıkan yangın sonucu en az 2 bin aile evsiz kaldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın Xinhua ajansından aktardığına göre Filipinler Hava Kuvvetleri, sahil güvenlik ekipleri ve 30 itfaiye ekibi yangını kontrole almayı başardı.


Manila Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının yerel saatle 14:00’te söndürüldüğünü bildirdi.

Kentin itfaiye teşkilatından Alejandro Ramos, 2 bin ailenin evsiz kalmasına neden olan yangının sabahın erken saatlerinde çıktığını ve yaklaşık 1000 evin yangında kül olduğunu açıkladı.

Körfezden esen güçlü rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirten Ramos, dar sokakların da yangını kontrole almayı güçleştirdiğini söyledi.

Yangın çıkış nedeniyse araştırılıyor.

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