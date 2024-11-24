Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın

Antalya Havalimanı’na inişe geçen Rusya-Antalya seferi yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktı.

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Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktı. Uçaktaki 87 yolcuyla dört mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi

Uçak, Rusya merkezli Azimuth Hava Yolları’na ait.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu’nun AA muhabirine aktardığına göre ölü ya da yaralı yok.

Pist normale dönene kadar gelen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.