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Yaramazlara biraz batar!

Fıkra gibi olay: ‘Sahte’ sanılan doktor ‘gerçek’ çıktı

İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanede, hastayla doktor arasında çıkan tartışmada başhekimin doktoru tanımaması üzerine ‘sahte’ olduğu sanılan doktorun ‘gerçek’ doktor olduğu ve arkadaşının yerine çalıştığı öğrenildi.

İHA’nın haberine göre Esenyurt’taki özel bir hastanede dün gece, Özgür Gündem yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü. Muayene oldukları doktorun adıyla sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, şüphelenerek doktorun hastane kimlik kartını görmek istedi.


Bu isteğe doktorun ‘Hayır’ cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, o sırada odaya giren başhekimin ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ demesi üzerine ortalık karıştı.

Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesiyle yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi.

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