Sekiz ay boyunca şehrin en büyük hastanelerinden birinde çalışan sahte doktor yakalandı

Avustralya’da bir kadının kendini doktor gibi gösterip salgın sırasında sekiz ay boyunca Sidney şehrinin büyük hastanelerinden birinde çalıştığı ortaya çıktı.
Adı açıklanmayan 27 yaşındaki kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Olayın yaşandığı Bankstown-Lidcombe hastanesinin sözcüsü, kadının Avustralya Sağlık Çalışanları Düzenle Kurumu’na (Ahpra) kayıtlı olmadığının ortaya çıkmasının ardından hemen görevden alındığını ve durumun polise bildirildiğini duyurdu.
Kayıtlı bir doktor gibi davranan kadının ocak ayından ağustosa kadar hastanede çalıştığı bu süre zarfında üstlerinin denetiminde olduğu belirtildi.
Kadının sahte belgeler kullanarak hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili kurum içi inceleme başlatıldı.