Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sekiz ay boyunca şehrin en büyük hastanelerinden birinde çalışan sahte doktor yakalandı

Avustralya’da bir kadının kendini doktor gibi gösterip salgın sırasında sekiz ay boyunca Sidney şehrinin büyük hastanelerinden birinde çalıştığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Facebook

Adı açıklanmayan 27 yaşındaki kadın hakkında soruşturma başlatıldı.


Olayın yaşandığı Bankstown-Lidcombe hastanesinin sözcüsü, kadının Avustralya Sağlık Çalışanları Düzenle Kurumu’na (Ahpra) kayıtlı olmadığının ortaya çıkmasının ardından hemen görevden alındığını ve durumun polise bildirildiğini duyurdu.

Kayıtlı bir doktor gibi davranan kadının ocak ayından ağustosa kadar hastanede çalıştığı bu süre zarfında üstlerinin denetiminde olduğu belirtildi.

Kadının sahte belgeler kullanarak hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili kurum içi inceleme başlatıldı.

SON HABERLER

Psikolog Deniz Bolsoy: Travmanın panzehiri dayanışmadır

Yangın bölgesindekilerle kıyaslanamasa da televizyonlardan ya da sosyal medyadan takip ettiğimiz yangın afetinden hepimiz etkilendik. Terapi Defteri adlı sosyal medya hesabı ve aynı adlı kitabıyla bilinen psikolog Deniz Bolsoy, yaşadığımız toplumsal travmanın nedenlerini ve sonuçlarını Diken’e anlattı.

Devlet mi, hükümet mi sorumlu?

Devletin kutsallığı, eleştirilmezliği, aşkınlığı, başkalığı tezleri AKP’nin dokunulmazlık zırhını daha da güçlendiriyor. Devleti hala ayrı, dokunulmaz, eleştirilmez, kutsal olarak kodladıkça, bu devletin arkasına sığınan hükümet de eleştirilemez oluyor, eleştiriler etkisizleşiyor.

Akbelen’de orantısız jandarma müdahalesi: 60 yaşındaki teyzemizin kolu mosmor

Yangınlarla boğuşan Muğla şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li çete’ olarak tanımladığı ve iktidara yakın olan şirketlerin arasında bulunan Limak’ın ormanları katletmesine karşı direniyor. Ağaçlarını ve ormanlarını korumak isteyen İkizköylüler şirketin tuttuğu işçilerinin ağaçları kesmesine karşı direnince bölgeye bu kez de jandarmalar gönderildi. Jandarma bölgede nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulundu. 60 yaşındaki kadınları da 15 yaşındaki çocuğu da yerlerde sürükleyerek alandan attı. Yaşananları Diken’e anlatan İkizköylü Esra Işık, “Bizi yola doğru püskürtmeye çalıştılar. Anayola düştüğümüzde de can güvenliğimiz yok oradan geçen araçlar bize çarpabilirdi. Bir kazaya neden olabilirdi.” dedi.