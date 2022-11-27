FIFA’dan Sırbistan’a ‘Kosova’ soruşturması

FIFA, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Brezilya’yla karşılaşan Sırbistan’ın soyunma odasında, Kosova’yı kendi parçasıymış gibi gösteren flama görülmesi nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Dünya Kupası’nda üç gün önce, Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında üstünde “Teslim olmak yok” yazan ve Kosova’yı Sırbistan’ın parçası olarak gösteren haritanın olduğu bir flama göründü.

Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulundu. FIFA, Sırbistan hakkında soruşturma başlattı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, konuyla ilgili “Dünya Kupası’nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar” dedi.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.