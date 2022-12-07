FIFA başkanı: Katar’ın ev sahibi olduğu kupada şu ana kadarki en iyi grup aşaması oynandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası’nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi.

Gianni Infantino. Fotoğraf: Reuters

Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.

Küresel televizyon izleyicisinin iki milyarı aştığını aktaran Infantino, “Tüm maçları izledim. Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Turnuvanın geri kalanı için çok umut verici” dedi.

Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, “Doha sokaklarında 2,5 milyon kişi, statlarda her gün birkaç yüz bin kişi, harika bir atmosfer, harika goller, inanılmaz bir heyecan. Artık ne küçük takımlar ne de büyük takımlar var. Seviye çok ama çok eşit. Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Bu da futbolun gerçekten küreselleşmekte olduğunu gösteriyor” dedi.

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Infantino, turnuva başlamadan iki gün önce düzenlediği basın toplantısındaysa Katar’ın turnuvada uygulayacağı içki yasağını savunmuştu. Infantino, Katar’a yöneltilen eleştirilere karşı “Katar’ı eleştirme, kimseyi eleştirme, beni eleştir” diyerek yanıtını vermişti.