FIBA, TBF’nin itirazını reddetti: ‘Sonucun değişeceğine dair kanıt sunulamadı’

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), A Milli Basketbol Takımı’nın, Gürcistan’a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında kural hatası itirazını reddetti.

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Ay-yıldızlı takım dün, Tiflis Arena’da oynanan ve normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü de 75-75 berabere biten maçta Gürcistan’a ikinci uzatma sonunda 88-83 kaybederek ilk yenilgisini almıştı.

Karşılaşmada Duda Sanadze’nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz’a faulünün ardından oyun durmasına rağmen, karşılaşmaya 4 dakika 26 saniyeden devam etmesi dikkat çekmişti.

A Milli Takım yetkilileri, 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itiraz etmişti.

FIBA’nın açıklamasında, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da TBF itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.

Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca maç sonrası soyunma odasındaki gerginliklerle ilgili soruşturmanın devam ettiği, yetkililerin uygulanabilir herhangi bir disiplin cezasına karar vereceği yazıldı.