TBF Başkan Vekili Onan: Gürcistan polisi ve oyuncuları soyunma odasında saldırdı

A Milli Takım, EuroBasket 2022’deki üçüncü maçında Gürcistan’a 88-83 yenildi. Gergin biten maç sonucuna itiraz edilirken Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, Gürcistan polisi ve basketbol oyuncularının soyunma odasında Türkiye oyuncularına saldırdığını söyledi: “FIBA kamera kayıtlarına bakacak ve alacakları kararı göreceğiz. Oyuncularımız bizim için çok önemli, eğer bunu ivedilikle yapmazlarsa turnuvadan çekiliriz.”

Fotoğraflar: Reuters

Ay-yıldızlı takım, Tiflis Arena’da oynanan ve normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü de 75-75 berabere biten maçta Gürcistan’a ikinci uzatma sonunda 88-83 kaybederek ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik çıkarken, iki oyuncu da diskalifiye edildi.

A Milli Takım’ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz’a faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engelledi.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da maçın son bölümünde oyundan ihraç edildi.

Başantrenör, ikinci uzatma bölümde Cedi Osman’a çalınan sportmenlik dışı faulden sonra itirazlarının ardından üst üste iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Saha içine girerek hakemlerin kararlarına sert tepki gösteren Ataman, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Gürcistan koçu Ilias Zouros.

Onan: Turnuvadan çekiliriz

TBF Başkan Vekili Onan, Korkmaz’ın atılmasının ardından soyunma odasında oyuncuya ve kondisyonere saldırıldığını söyledi.

Maçın ardından basına konuşan eski milli sporcu şunları dedi: “Oynamayan oyuncular ve polisler maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu. Ben buradan FIBA’ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen Gürcistan polisiyle yumruk yumruğa birbirimize girecektik.

Hidayet başkanla konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz.”

🗣 Ömer Onan: FIBA kamera kayıtlarına bakacak ve alacakları kararı göreceğiz. Oyuncularımız bizim için çok önemli, eğer bunu ivedilikle yapmazlarsa turnuvadan çekiliriz. pic.twitter.com/PgxV1ohpsZ — TRT Spor (@trtspor) September 4, 2022

22 saniyelik kayıp zaman için itiraz

Karşılaşmada Duda Sanadze’nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz’a faulünün ardından oyun durmasına rağmen, karşılaşmaya 4 dakika 26 saniyeden devam etmesi dikkat çekti.

A Milli Takım yetkilileri, 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itiraz etti.

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Karadağ’ı 72-68, ikinci maçında da Bulgaristan’ı 101-87 yenmişti.

Milli takımın grubunda, Gürcistan, Karadağ ve Bulgaristan’ın yanı sıra İspanya ve Belçika bulunuyor.