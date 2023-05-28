Ferit Şenyaşar’ın da aralarında bulunduğu heyete saldırı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir grup, Ferit Şenyaşar’ın da aralarında bulunduğu heyete taş ve sopalarla saldırdı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Şanlıurfa’da usulsüzlük ve saldırı haberlerleri gelmeye devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Haliliye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde müşahitlerinin oy kullanmasına izin verilmediği bilgisi üzerine mahalleye gelen Yeşil Sol Parti heyeti, burada bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına maruz kaldı.

Şenyaşar, HDP il eş başkanları Ahmet Atış ve Garibe Yeşil, DBP il eş başkanı Vahit Akgün, Şanlıurfa Barosu avukatlarının da aralarında olduğu partili heyet, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Bazı araçların camları kırıldı. Şenyaşar dövülürken, haber takibindeki Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirinin kamerası parçalandı.

Saldırının olduğu bölgeden uzaklaşmayı başarabilen bazı partililer, bölgeden silah seslerinin geldiğini söyledi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından 2018’deki seçim sürecinde babası ve kardeşi katledilen Şenyaşar, Şanlıurfa’da Yeşil Sol Parti’den Meclis’e girmişti.