CHP’li vekil, görevli olduğu sandıkta darp edildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa’da görevli olan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve müşahitlerin darp edildiğini duyurdu.

Ali Şeker darp edildi. (Twitter)

CHP, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tamamının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verildiği sandıklarda bu turda güvenliği artırdı.

Bunlardan biri de Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyündeki sandıktı.

Buraya görevlendirilen CHP’li Şeker ve beraberindeki müşahitler darp edildi.

Özel olayı Twitter’dan şöyle duyurdu:

*İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor.

*Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı.

*Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın.

*Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın.

Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil.



Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın.



Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın. — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 28, 2023

‘Can güvenliğimiz olmadığı için köyeden ayrıldık’

Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı avukatlardan Ronayi Paydaş da görevli oldukları Akçakale’nin Yazlıca kırsal mahallesinde AKP’lilerce darp edildiklerini ve can güvenlikleri tehlikede oldukları için buradan ayrıldıklarını duyurdu.

Paydaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Görevli olduğumuz bölgelerden Akçakale Yazlıca kırsal mahallesindeyiz. Burda toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şu an can güvenliğimiz olmadığı için, suç duyurusu ve şikayet için köyden ayrıldık.”