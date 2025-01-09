Feray Aytekin Aydoğan: Eğitimde son gündem Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ülkü Ocakları’yla imzaladığı protokol

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Eğitimde son gündem Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokol oldu. Ancak tarikatlar ve Ülkü Ocakları ile imzalanan bu protokoller ne ilkti ne de durduramazsak son olacak. Genel seçim sonrası atılan her adım bu protokollerin daha da yaygınlaştırılacağını, bu yapıların tüm eğitim kurumlarını daha da fazla kuşatacaklarını gösteriyor.

27 Kasım 2024’te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine “Okul Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları” projesi uygulama kılavuzuna ilişkin resmi yazı gönderildi.

“MEB Eğitim Kurumları ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile “MEB Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi” çerçevesinde hazırlanan kılavuz, tüm resmi/özel okullarda, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti adıyla yapılacak çalışmaları kapsıyordu.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde “toplum hizmeti çalışmaları”; lise düzeyinde ise “sosyal sorumluluk programı” uygulanacağını ve bu çalışmaların yaygınlaştırılacağını düzenliyordu.

Bu proje, kılavuz, yönetmelik ve yönerge ile ne amaçlanıyor?

• Öncelikle bu proje ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne yani yeni rejime uygun öğrenci yetiştirmek hedefleniyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı