Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan yolunda

Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları, yarın oynanacak Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan’a hareket etti.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray’la Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe yarın Süper Kupa maçında karşılaşacak.
İki takım da bugün, maçın oynanacağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a hareket etti.
Ne olmuştu?
Fenerbahçe’yle Galatasaray’ın karşılaşacağı Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’a oynanacağı iddia edilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de 11 Ekim’de yaptığı açıklamada bunun gündeme geldiğini ancak kesinleşmediğini söylemişti.
20 Ekim’de de TFF, Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanacağını resmi olarak duyurmuştu.
Bunun üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray, maçın Türkiye’de oynanması çağrısında bulunmuştu. Ancak çağrı cevapsız kalmıştı.