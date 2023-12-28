Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan yolunda

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada maske kullanılması gerektiğini kaydetti. TTB, hem bakanlığa hem de kurumlarına yazdı gönderildiğini duyurdu. Uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği yazıda “Bunun sonucunda grip virüsü (H1N1), Covid-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu […]