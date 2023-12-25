Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ‘Icardi’ atışması

Fenerbahçe ve Galatasaray, gözünün altı moraran Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’den dolayı Twitter üzerinden atıştı.

Fotoğraf: AA

Dün oynanan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi golsüz beraberlikle sonuçlandı ancak maçla ilgili tartışmalar sürüyor.

Galatasaray, Twitter hesabından futbolcu Icardi’nin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Icardi’nin sağ gözünün altının morardığı görülüyor.

Bu fotoğrafı Galatasaray şu mesajla paylaştı: “Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…”

Fenerbahçe’yse bu tweet’i alıntılayarak şu mesajı paylaştı: “Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine.”