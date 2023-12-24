Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beraberlikle bitti

Süper Lig’in 18’inci haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı.
Yılın ve ilk yarının son derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı Kadıköy’de misafir etti.
Hakem Arda Kardeşler’in yönettiği maçta; Fenerbahçe’nin ilk 11’inde Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Osayi, Ferdi, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko yer alırken, Galatasaray Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Mertens, Icardi kadrosuyla sahaya çıktı.
Maçın 49’uncu dakikasında Ziyech’in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
61’inci dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe’de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.
70’inci dakikada Ziyech’in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic’te kaldı.
71’inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King’in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.