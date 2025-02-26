Fenerbahçe, ligde kalan maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig’de bu sezonun kalan bütün maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

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Kulübün resmi X hesabından iki gün önce oynanan Galatasaray karşılaşmasındaki yabancı hakem performansının kamuoyunun çoğunluğu tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

25’inci haftadaki derbi mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetmiş, maç 0-0 sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe’nin açıklamasında karşılaşmadaki hakem performansının, kulübün bu zamana kadarki yabancı hakem taleplerinin ‘haklılığını’ gösterdiği söylendi.

Kulüp bu doğrultuda 2024-2025 sezonundaki kalan tüm maçlar için yabancı hakem talebini TFF’ye iletti.

Lig bu sezon 19 takımla 38 hafta oynanıyor. Her hafta bir takım bay geçiyor. 25’inci haftanın tamamlanmasının ardından kalan maç sayısı 12.

Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle:

“24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 – 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”