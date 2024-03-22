‘Fenerbahçe kapatılacak’ ifadesinin çıkardığı polemik boşunaymış

Gazeteci Kemal Belgin’in “Fenerbahçe kapatılacak” ifadesini bugünler için söylemiş gibi yansıtılması polemiğe yol açtı.

Oysa Bilgin, o sözleri Milli Birlik Komitesi’nin 1961’de aldığı karara atfen söylemiş.

Mehmet Şekip Mosturoğlu. Fotoğraf: AA

Dün akşam Kemal Belgin, A Spor’da konuştu. Kısa süre sonra sosyal medyada “Fenerbahçe Spor Kulübü kapatılacak. Ceza meza değil, kapatılacak” dediği bölüm dolaşıma sokuldu. Sözlerin önü ve arkası paylaşılmadığından bugünün ‘hararetli’ ortamında Belgin’in ifadesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından beklenen cezalara yoruldu.

Hal böyle olunca da Fenerbahçeli yöneticilerden yanıtlar gecikmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Twitter’dan şöyle dedi:

Mosturoğlu, şöyle konuştu: “Kemal Belgin’e cevabımdır: Yavaş kapatsınlar. Cereyanda kalmasın üşütür sonra.”

Kemal Belgin’e cevabımdır. “Yavaş kapatsınlar”. Cereyanda kalmasın üşütür sonra. — M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) March 21, 2024

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da Belgin’e had bildirdi:

Biri çıkmış "Fenerbahçe kapatılacak" demiş!

Bana bak hadsiz!

Fenerbahçe'nin kuruluş tüzüğünde "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş amacı vatan gençlerini vatanın korunmasına ve askeri seferberliklere hazırlamaktır" yazar.

Onu muzaffer İşgal Orduları Komutanı General Harrington… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) March 22, 2024

Bugün ise Belgin’in o ifadeyi kullandığı bölüm önü ve arkasıyla paylaşıldı.

Belgin, 1961’de Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından dönemin darbe yönetiminin aldığı bir karara atfen kullanıyor o ifadeyi. “Milli Birlik Komitesi bir karar aldı: ‘Fenerbahçe Kulübü kapatılacak.’ Ceza değil… Üç maç, beş maç, 19 maç… ‘Kapatılacak.’ Neyse Ankara’da işin içine girenler oldu. Siyasiler, generaller. Kapatılıyor kulüp. İhtilal olmuş. Belli bir süre sonra yukardan sağdan soldan girişler oldu.”