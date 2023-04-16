Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nin finalinde Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-69 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.
Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen organizasyonun finalinde Mersin ekibini 99-60 yenerek tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe‘de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.
Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.
Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Breanna Stewart’a madalya verildi.
Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’in elinden alan takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, gözyaşlarını tutamadı. Sarı lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da teknik heyet ve oyuncuları kutlayıp, takımla birlikte poz verdi.
Törende, Mersin ekibine de ikincilik madalyası takdim edildi.