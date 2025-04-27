Fehmi Koru: Ülkeyi daha da fakirleştiren siyaset gündeminden milim sapılmıyor…

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Her sarsıntı sonrasında yerel-genel iktidarlardan gelen açıklamalardan seçilmişlerin böyle bir sorumluluk taşıdıkları izlenimi alınmıyor. Yerel iktidar sahipleri -belediyeler- depremler sonrası ortaya çıkan aksaklıklardan ülkeyi yönetenleri, ülkeyi yönetenler de belediyeleri suçluyorlar…

Sarsıntılar ise devam ediyor… Depremlerde yıkılan, yerle bir olan binaların yerine yapılacağı sözü verilen evlerin tamamlanmadığı muhalefetin dilinde; buna karşılık iktidar da her türlü zorluğa rağmen inşa edilen deprem evleriyle övünüyor. Esas üzerinde durulması gereken husus, yıkılma ihtimalleri çok belirginken, sarsıntılar sonucu yıkılan binaların varlıklarına deprem öncesinde göz yumulması olmalı… İstanbul’da sert bir sarsıntıda yıkılması mukadder bina sayısının 1,5 milyon olduğu duyuruluyor…

Ülkeyi daha da fakirleştiren siyaset gündeminden milim sapılmıyor… “Kıyamet kopsa da biz kendi gündemimize devam ederiz” hali… İşte, her gün, küçük çaplı kıyametler kopuyor ülkemizde… Aldıran var mı?

Fehmi Koru’nun yazısı