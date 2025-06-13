Fehmi Koru: Sınırlarımızda yeni bir savaş çıkabilir…

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Kendi dertlerimize yoğunlaştığımız için olacak, çevremizdeki gelişmelerle pek ilgili değiliz; ancak sonunda Türkiye’ye de fatura çıkabileceği için bu aldırmazlıktan vazgeçmemiz gerekiyor.

En önemli konu şu: Gazze’yi Filistinlilerden boşaltma hamlesini ileri düzeye taşıyan İsrail’in, bir sonraki hamle olarak komşumuz İran’a her an saldırabileceğine işaret ediyor bütün göstergeler…

Hayır, yanlış okumadınız, anladığınız doğru; sınırlarımızda yeni bir savaş çıkabilir…

Dünyamızın ve bölgemizin yeni bir sıcak çatışmaya sahne olmasının ne yeri ne de zamanı halbuki…

ABD’de Donald Trump’ın ipleri elinde tuttuğu, İsrail’in Netanyahu eliyle bir tür ‘kıyamet savaşı aracı’ haline dönüştürüldüğü günümüzde, böyle bir gelişme pekala yaşanabilir görünüyor.

Fehmi Koru’nun yazısı