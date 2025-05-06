Fehmi Koru: 'İyi saatte olsunlar' yönlendirmesiyle işlenen ölümcül olmayan eylemler de kritik bazı sonuçlara yol açabilir

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Bugüne kadar ‘meczup eylemleri’ ölümle sonuçlanmadığı için, eylemlerin üzerinde fazla durulmaması doğal karşılanır.

Oysa, özellikle ‘iyi saatte olsunlar’ yönlendirmesiyle işlenen ölümcül olmayan eylemler de kritik bazı sonuçlara yol açabilir.

Konu bu yönüyle ele alınmadığı için, geçmişteki ölümcül olmayan siyasi eylemlerin sonuçlarıyla ilgilenilmemiştir.

Geçmişi bırakalım ve önceki günkü CHP lideri Özgür Özel’e yönelik eyleme bu gözle bakalım.

Türkiye tarihinin en sorunlu dönemlerinden birinin içinden geçiyor. Bir değil bir çok cephede savaşılıyor. Ekonomi berbat durumda, geniş kitleler hayat pahalılılığı altında eziliyor. Birkaç yılda bir açılan ‘süreçler’ ile kronik bir derdi sonlandırma arayışı var; bu defa da zorlanılıyor. Özellikle gençlere hakim olan umutsuzluk hissi, değerli beşeri kaynaklarımızın başka diyarları tercih etmesi sonucunu doğuruyor.

Dev sorunlara çözüm nereden gelecek?

Siyasetten, doğal olarak…

Uzun yıllar gücünü kaybetmeden seçmenlerin yarısının oyunu arkasında toplayabilmiş olan iktidar cephesi, şimdilerde ilk kez ciddi bir muhalefetle karşı karşıya.

Birikmiş sorunları ya çözmenin yollarını arayıp bulacak ve iktidarını sürdürmeye devam edecek Cumhur İttifakı; ya da mitinglerine kalabalıkları çekmeyi başaran muhalefet, seçmen çoğunluğuna sandıkta iktidar karşıtı bloka oy kullandırmayı başaracak.

Fehmi Koru’nun yazısı