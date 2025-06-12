Fehmi Koru: Haldun Dormen'in 'Söylersem hapse tıkarlar' cevabını okuyunca irkildim

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Dalya’’ demesine yalnızca üç yıl kalmış, Türk tiyatrosunun en bilinen ismi Haldun Dormen’in, kendisine yöneltilen ‘‘Sizce Türkiye’nin en büyük derdi nedir?’’ sorusuna, ‘‘Söyleyemem, söylersem hapse tıkarlar’’ cevabını verdiğini okuyunca irkildim.

Düşünün, bunu 97 yaşındaki biri söylüyor…

Acaba ‘dert’ olarak önemsediği konu ne olabilir? Ancak yine de, ülke yönetiminde yer alanlara, insanlar üzerinde uyandırdıkları hapse düşme korkusunu yansıtan bu cümle üzerinde düşünmelerini öneririm.

Şundan: Sovyetler Birliği döneminde de insanlar benzer bir korku içerisindeydiler ve o sebeple de seslerini çıkartamaz hale gelmişlerdi. Rusya sınırları dışında ise, onların bu sessizliklerinin sebebi bilindiği için, Sovyet-karşıtı nice fıkralar uydurulduğunu hatırlıyorum.

Fehmi Koru’nun yazısı