Fed’den para politikasında ‘daha fazla sıkılaşma’ sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandıklarını söyledi.

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Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Portekiz’in Sintra kentinde düzenlenen ‘ECB Merkez Bankacılığı Forumu’ kapsamında düzenlenen panelde konuştu.

AA’nın haberine göre Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret ederek, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandığını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

İki faiz artışının da tahmin edildiğini anımsatan Powell, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etti.

Powell, iş gücü piyasası koşullarında ise yumuşama işaretlerinin görülmeye başlandığına işaret ederek, arz ve talebin daha uyumlu olması ve enflasyonist baskıların azalmaya başlayabilmesi için koşulların biraz daha yumuşaması gerektiğini dile getirdi.

Powell, piyasaların önemli ölçüde faiz oranlarında artış beklentisiyle hareket ettiğine dikkati çekerek, enflasyonu hedefe ulaştırmanın biraz zaman alacağını düşündüklerinden bahsetti.

Powell, bu yıl veya gelecek yıl çekirdek enflasyonda yüzde 2’ye döneceklerini düşünmediğini ve 2025’te bu noktaya ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak, ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olacaklarını dile getirdi.