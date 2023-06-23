Fed başkanı: Bir veya iki faiz artışı daha olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Jerome Powell. Fotoğraf: AA

ABD yıllık enflasyon yüzde 4’le son iki yılın en düşük seviyesinde. Ancak Fed, tedbiri elden bırakmıyor.

ABD Kongresi’nde sunum yapan Fed başkanı Powell, ABD ekonomisinin uzun vadede sağlıklı işleyişi için yüzde 2’lik enflasyon hedefine dönülmesinin önemine vurgu yaparak bu sene daha fazla faiz artışı olacağı mesajı verdi.

Powell enflasyondan en çok ve en hızlı etkilenen kesimin çalışan aileler olduğunu söyledi.

Powell “Fed yetkilileri ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi durumunda bu sene bir veya belki iki kez daha faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyor” dedi.