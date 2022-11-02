Fed faiz oranını yine 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

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Fed tarafından paylaşılan açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. AA’nın haberine göre Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulandı

Fed’in açıklamasında, son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü ve işsizlik oranının düşük kaldığı aktarıldı.

Enflasyonun salgınla ile ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtarak yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının büyük insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu kaydedildi.