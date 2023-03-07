Fatih Altaylı: Herkesin merak ettiği HDP’nin tavrı

Herkesin merak ettiği HDP’nin tavrının ne olacağı idi.

Yani Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek mi vereceklerdi, yoksa kendi adaylarını mı çıkaracaklardı.

Dün Teke Tek’e katılan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Mithat Sancar, depremin hemen ardından bir karar alarak aday çıkarma konusunu gözden geçirdiklerini ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu ile görüşerek aday çıkarmaktan vazgeçeceklerini söyledi.

Dahası, kendi parti programlarını, destekleyecekleri Cumhurbaşkanı’na empoze etmek gibi bir niyetleri olmadığını, parlamenter sisteme dönmek, adaleti yeniden sağlamak ve demokrasiyi güçlendirmek dışında bir talepleri olmayacağının garantisini verdi.

Bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek çok önemli bir gelişmedir.

Umarım Bursa’da meydana gelen tatsız olayların daha sık tekrarlanmasına, hendek olaylarının yeniden yaşanmasına neden olmaz.

Fatih Altaylı’nın yazısı