Fatih Altaylı: Çok zorlarsanız ev sahipleri evlerini kiraya vermekten bir süre vazgeçer

İktidar kanadından kira artışlarına yönelik kısıtlamalar ve tehditler giderek artıyor. Şimdi de kiralara fahiş zam yapanların cezalandırılacağı yolunda tehditler kabine üyelerinden gelmeye başladı. Komik ve mesnetsiz.

Anayasal ve yasal olarak, birinin kendi mülkü üzerindeki tasarruflarına sınırlama getiremezsiniz. Sözleşme hürriyetine ve özel hukuk ilişkisine karışamazsınız. Mevcut yasal düzenle bu mümkün değildir.

Kira gelirlerine yüksek vergi koyabilirsiniz, bir kişinin birden fazla konut sahibi olmasını yasaklayabilirsiniz, kişilerin konutlarını kiraya vermelerine yasak getirebilir, tüm kiralama işlerini bir kamu kurumu bünyesine alabilir, Devlet Kiralama Ofisi diye bir kurum kurup ev sahiplerinin boş evlerini bu kuruma zorla dahil edip, kiralamaları buradan yapabilirsiniz, bunu zorlayıcı yasalar çıkarabilirsiniz.

Ama bu farklı bir düzendir. Bugünkü şartlarda bunu yapamazsınız. Çok zorlarsanız olacak olan ev sahiplerinin evlerini kiraya vermekten bir süre vazgeçmeleri ve bunun sonucu da arzın azalması ile kiraların daha da artması olur.

Fatih Altaylı’nın yazısı