Fatih Altaylı: Ben de Mansur Yavaş gibi düşünüyorum

Dünün işkembe-i kübradan çıkan haberi “Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı’na rest çekecek ve eğer genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ise ben seçim çalışmalarına katılmam diyecek” şeklinde tezahür eden haberdi.

Bu haberin muhtemel kaynağı ise Mansur Yavaş’ın Teke Tek’te söylediği “Aslında benim gönlüm genel başkanların parlamentoda olmasından yana. Doğrusu buydu” sözleri idi.

Ben de Mansur Yavaş gibi düşünüyorum.

Ancak Mansur Yavaş’ın bu konuda bir rest çekmesi söz konusu bile değil. Fikrini söylemiş, tekrarladı ve konu kapandı.

Ben hala listeler belli oluncaya kadar bu konunun Millet İttifakı içinde yeniden değerlendirilebileceğini düşünüyorum.

Peki Mansur Yavaş “Ben seçim çalışmalarında yer almayacağım” demeyecek de, ne diyecek?

Zurnanın zırt dediği yer burası.

Fatih Altaylı’nın yazısı