CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Yerel seçimlerde mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız” dedi.

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Öztrak, partisinin merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP sözcüsü, partinin yerel seçim hazırlıklarına dair bir soruya şöyle cevap verdi: “Kongre sürecinin başlamasıyla partimizde bir yenilenme sürecine şahit olacağız. Bu yerel seçim sürecine de önemli katkılarda bulunacak. Açıkça şunu ifade edeyim: CHP olarak biz bu seçimlerde mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız.”

‘Genel başkanımız değişimi yaptı’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel‘in ‘değişim’ mesajları da sorulan Öztrak, şunları dedi:

“CHP’de değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK’sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay sürecinin sağlıklı olması için de herkes elinden geleni yapacaktır.”