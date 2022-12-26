Faik Öztrak: Doğalgaz hizmet bedeli yüzde 84 zamlandı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2022’nin başlarında olduğu gibi 2023’e de zamlarla girileceğini kaydederek, “2023 gelmeden, doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi” dedi.

Faik Öztrak duyurdu: Doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam. (CHP)

Faik Öztrak, Twitter’dan bugün yaptığı paylaşımda, 2023’te uygulanacak doğalgaz hizmet bedellerine yapılan zamma tepki gösterdi.

Öztrak, şunları kaydetti:

“2022’ye fahiş elektrik ve doğal gaz zamlarıyla uyanmıştık. 2023’e fahiş doğal gaz hizmet bedeli zammıyla giriyoruz. 2023 gelmeden, doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi.”

Resmi Gazete’nin 24 Aralık 2022 tarihli sayısında yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre; 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz dağıtım şirketlerinin abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira olarak belirlenmişti. Güvence bedelinin kombi için bin 352 TL, ön ödemeli sayaç değişim bedelinin ise 684 TL olmasına karar verilmişti.

Bakan ‘Zam yok’ demişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe ocakta zam yapılmayacağını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı: “Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz.”