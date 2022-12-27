Fahrettin Koca: Her 15 hastadan biri Covid

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanelere başvuran her 15 kişiden birinin Covid-19 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. (AA)

Bakan Koca, dün yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, Covid-19 belirtisi gösteren kişilerin sayısına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: ”Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle müracaat eden hastaların yüzde 6,2’si yani yaklaşık 15 hastadan biri Covid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Covid şeklinde.”

‘Tedarik sorunlarını değerlendirdik’

“Piyasada bulunamayan ilaçlarla” ilgili soru üzerine Koca, bu konuda geçen hafta önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

*İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz.

*Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29’luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz.

‘SMA kurulu için toplantı planlıyoruz’

“SMA Bilim Kurulunun ne zaman toplanacağına” ilişkin soru üzerine Koca, kurulu ocak ayında toplamayı planladıklarını söyledi.

Kurulun ana gündem maddesinin tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacağını kaydeden Koca, “Kurulda, ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedavilerle bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.